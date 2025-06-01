En septiembre las lluvias serán por encima de lo normal en la mayor parte de Jalisco, advierte el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

“Observamos las zonas en donde esperamos lluvias por arriba de lo normal, centro del estado, Valles, el Norte, en las colindancias con Nayarit, también Altos de Jalisco, que ha sido una de las regiones con más precipitación en lo que va de la temporada de lluvias. Ciénega también. Hay algunas estaciones meteorológicas que este pasado mes de agosto duplicaron los acumulados de precipitación para el mes de agosto, por ejemplo Arandas, Atotonilco, Tepatitlán con cerca de 400 milímetros, cuando lo normal de agosto son alrededor de 200”.

López Reyes indica que la frecuencia e intensidad lluvias en septiembre y octubre dependerá de los ciclones tropicales.

Por lo pronto el temporal 2025 termina en la primera semana del próximo mes. (Por Gricelda Torres Zambrano)