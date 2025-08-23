Los Cafés de Cleveland terminaron de manera invicta la pretemporada en el futbol americano de la NFL, al vencer 19-17 a los Carneros de Los Ángeles en la última fecha y sumar tres victorias. Los Broncos de Denver también cierran con marca perfecta de 3 victorias en 3 encuentros al imponerse 28-19 a los Santos de Nuevo Orleans.

En cambio los Comanders de Washington terminaron sin poder ganar ningún juego, luego de caer 30 por 3 ante los Cuervos de Baltimore y los Potros de Indianápolis dieron gran exhibición al vencer 41-14 a los Bengalíes de Cincinnati. (Por Martín Navarro Vásquez)