A falta de que se haga oficial es un hecho que el tapatío Sergio Pérez regresará a la formula uno para la próxima temporada, cuando se integre a la nueva escudería de Cadillac, donde además tendrá como compañero al piloto finlandés Valtteri Bottas. En la primera semana de septiembre se podría hacer oficial.

Se sabe que el tapatío rechazó la oferta que le hizo el equipo de Alpine, pues ya tiene apalabrado el contrato con Cadillac.

Checo Pérez tuvo su primer año en la F1 en 2011 con Sauber, y después hasta 2024 corrió para McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. (Por Martín Navarro Vásquez)