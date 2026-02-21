El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el frente frío número 37 afectará este sábado a gran parte del país con lluvias fuertes, rachas de viento y descenso de temperaturas.
Se prevén precipitaciones intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.
También se pronostican heladas de hasta 10 grados bajo cero en zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
En contraste, persistirá ambiente cálido y onda de calor en Jalisco.
Climas contrastantes tendrá el país durante el fin de semana
