Instituciones financieras enviaron 391 mil reportes de operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera durante el último año, el nivel más alto desde 2019 y el segundo incremento anual consecutivo.

Los avisos corresponden a movimientos que no coinciden con el perfil de los clientes. Además, se generaron 9.5 millones de reportes de transferencias internacionales.

El tema fue abordado en una reunión privada entre autoridades mexicanas y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos con el fin de combatir el lavado de dinero.