La Comisión Nacional Bancaria y de Valores alertó sobre la circulación de publicaciones y mensajes en redes sociales que suplantan su identidad institucional para ofertar supuestos cursos para “aprender a invertir” y que incluso prometen “altos rendimientos garantizados”.

Se trata de información falsa difundida por defraudadores que utilizan logotipos oficiales, nombres de funcionarios y un lenguaje similar al institucional para dar apariencia de legitimidad.

En las imágenes detectadas se promocionan cursos presuntamente organizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, con la promesa de capacitación gratuita y resultados financieros asegurados.