Autoridades de Guanajuato informaron que fue capturado Moisés ‘N’, señalado como el presunto líder de la célula que perpetró el ataque armado ocurrido el pasado 25 de enero en un campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, que dejó un saldo de 11 personas sin vida y 12 lesionadas.

El detenido sería el probable autor material del ataque y señalado como presunto líder de una célula delictiva con presencia en Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas.

Junto a Moisés ‘N’, fueron detenidos Jorge Gabriel ‘N’ y Margarita ‘N’, señalados por presuntamente facilitar la logística del ataque y la huida de los asesinos.