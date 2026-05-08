El dirigente de la Sección 34 de la CNTE, Filiberto Frausto Orozco, aseguró que la propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025 2026 responde más a intereses políticos que a las altas temperaturas.

A través de redes sociales, el dirigente sostuvo que las autoridades buscan evitar movilizaciones magisteriales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Frausto afirmó que la medida podría resultar contraproducente, ya que facilitaría la participación de más docentes en el paro nacional indefinido que prepara la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Además, llamó al magisterio a mantener las movilizaciones para exigir mejoras laborales y una jubilación digna.