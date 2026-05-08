La Secretaría de Bienestar informó que algunos programas sociales dirigidos a estudiantes suspenderán temporalmente sus pagos durante el periodo vacacional, conforme a las reglas de operación vinculadas al calendario escolar.

Los apoyos que presentarían una pausa son la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Las autoridades aclararon que no se trata de una cancelación definitiva, sino de un ajuste temporal, ya que estos programas contemplan depósitos únicamente durante los 10 meses que dura el ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública.

De manera preliminar, los pagos podrían retomarse entre agosto y septiembre, cuando inicie el próximo ciclo escolar.