La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no alcanzó acuerdos con autoridades federales, por lo que analiza nuevas movilizaciones a partir del 1 de junio.
La dirigencia magisterial señaló que varias de sus demandas continúan sin respuesta, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y un incremento salarial.
La organización convocó a una huelga nacional y a una marcha en la Ciudad de México este lunes primero de junio.
CNTE anuncia nuevas protestas tras falta de acuerdos con el Gobierno
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no alcanzó acuerdos con autoridades federales, por lo que analiza nuevas movilizaciones a partir del 1 de junio.