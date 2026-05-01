La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no alcanzó acuerdos con autoridades federales, por lo que analiza nuevas movilizaciones a partir del 1 de junio.

La dirigencia magisterial señaló que varias de sus demandas continúan sin respuesta, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y un incremento salarial.

La organización convocó a una huelga nacional y a una marcha en la Ciudad de México este lunes primero de junio.