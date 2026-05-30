En Jalisco no existe desabasto de combustibles, aseguró el secretario de Energía estatal, Manuel Herrera, aunque reconoció que algunas estaciones de servicio han presentado falta de suministro.

El funcionario explicó que los problemas detectados están relacionados con gasolinas de importación y no con franquicias de Pemex, las cuales, aseguró, mantienen operación normal y cuentan con producto disponible.

Herrera señaló que no existe un anuncio formal de desabasto por parte de Pemex ni del gobierno federal, por lo que llamó a la población a no generar alarma.