La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó la realización de un nuevo paro de labores; ahora, de 48 horas, los próximos 13 y 14 de noviembre.

El sindicato de Oaxaca reiteró que la suspensión de clases se llevará a cabo en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de 2026 en el Congreso federal y que fue convocado por la CNTE, por lo que también se realizará en entidades como Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Subraya que la movilización será para exigir la reanudación de la mesa de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum y reiterar sus demandas sobre la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa del 2013.