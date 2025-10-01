Desapareció y lo están buscando. Es Martín Gutiérrez Alcázar, un hombre de 42 años de edad, visto por última vez el pasado 25 de octubre, cuando cargó gasolina en la estación de Avenida Vallarta antes de llegar a Periférico Poniente en Zapopan. Su esposa, Paula Quintero, pide apoyo para dar con su paradero.

“Yo le hablo a mi hermano y le digo ‘Oye, me sale esta ubicación’, y me dice Deja le digo a un amigo para que vaya para allá a ver si no ve el carro o así. Se van para allá y yo seguía viendo la ubicación y, como a los 20 minutos, me apareció que estaba en zona Andares, pero la pila ya estaba en rojo, a punto de apagarse, y le vuelvo a marcar a ver si tengo suerte con la llamada y me manda a buzón. Fue la última vez que yo pude ver una conexión que tuviera él o de alguna persona que trajera su celular.”

La denuncia por la desaparición de Martín Gutiérrez ya fue interpuesta ante la Fiscalía del Estado; se le busca en Jalisco y en estados vecinos. (Por Gustavo Cárdenas)