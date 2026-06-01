La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició este lunes 1 de junio su huelga nacional con una megamarcha que iniciará esta mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Desde este domingo comenzaron a arribar miles de maestras y maestros de la Sección 22 de Oaxaca, la Sección 40 de Chiapas, la Sección 58 de Zacatecas, la Sección 25 de Quintana Roo y el magisterio del Estado de México, entre otros, para manifestarse contra la reforma educativa y la Ley del ISSSTE de 2007.

Las y los docentes de la CNTE indicaron que la huelga es una exigencia para que el gobierno federal sea garante de la seguridad social de los trabajadores y atienda de fondo “la demanda de transformar un sistema que ha favorecido la lógica financiera por encima de los derechos humanos y sociales”.