La Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabrió al público este lunes 1 de junio en su horario habitual, tras casi dos semanas del conflicto con artesanos.

La reapertura del sitio fue posible tras el diálogo con vendedores de artesanías vinculados a la zona arqueológica y mediante el trabajo coordinado con el Gobierno de Yucatán.

Los acuerdos alcanzados buscan fortalecer la preservación del patrimonio cultural, promover una actividad turística ordenada y contribuir al bienestar de las comunidades.