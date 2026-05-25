Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, principalmente de la Sección 22 de Oaxaca, realizaron movilizaciones en la Ciudad de México para exigir diálogo con autoridades federales.

Los docentes intentaron ingresar al Zócalo capitalino, pero fueron contenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tras el repliegue, los manifestantes instalaron casas de campaña y acusaron al Gobierno federal de reprimir una protesta pacífica.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se mantiene el diálogo con el magisterio y llamó a construir acuerdos.

Los inconformes advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían realizar protestas durante el Mundial.