Por segundo día consecutivo, integrantes de la Sección 22 de la CNTE afectaron la movilidad en carreteras y las actividades económicas debido a los bloqueos en centros comerciales, casetas de peaje y carreteras federales en Oaxaca.

Los profesores de la región costeña se apostaron en la caseta de peaje que comunica la ciudad de Oaxaca con la costa del Pacífico donde permitieron el paso libre y gratuito a automóviles, y autobuses de pasaje, no así a camiones de carga.

Acciones similares se replicaron en las carreteras de las regiones Mixteca, Cuenca del Papalopan, Istmo de Tehuantepec, Sierra de Flores Magón y Valles Centrales.

La suspensión de actividades de los 80 mil trabajadores de la educación, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dejó sin clases a más de un millón de alumnos de los 11 niveles educativos en Oaxaca.