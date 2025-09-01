Buenas noticias para los derechohabientes del IMSS que tienen pensión por viudez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo para evitar que las pensiones por viudez otorgadas por el IMSS pierdan su poder adquisitivo al pasar de los años.

Se validó que conforme a la Ley del Seguro Social de 1995 la pensión por viudez aumentará anualmente con base en el Indice Nacional de Precios al Consumidor y NO conforme al Salario Mínimo.

Esto permitirá mitigar los efectos de la inflación.