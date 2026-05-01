Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron esta mañana su marcha rumbo al Zócalo capitalino para exigir una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre sus exigencias también se encuentran el incremento salarial del cien por ciento, eliminar la reforma educativa de la 4T, así como abrogar la Ley del ISSSTE.

Previo a iniciar la movilización, las y los maestros de la CNTE denunciaron una actitud de “cerrazón” y “oídos sordos” por parte del gobierno federal ante sus demandas, y advirtieron que podría reactivar la huelga nacional si no hay respuesta a su pliego petitorio, que este mismo 1 de mayo será entregado en Palacio Nacional.