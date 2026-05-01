La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera comenzará este viernes a debilitarse paulatinamente; no obstante, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, continuando la onda de calor prácticamente en todo el país.

A su vez, el frente frío número 48 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes temperaturas máximas mayores de 40 a 45 °C: en San Luis Potosí, Guerrero, Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, mientras que para Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima, se esperan de 35 a 40 °C.