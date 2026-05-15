Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una movilización en la Ciudad de México para conmemorar el Día del Maestro y exigir mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La marcha partió de avenida San Cosme y avanzó por Paseo de la Reforma hasta llegar a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, donde realizaron una protesta y posteriormente un mitin en el Zócalo capitalino.

Durante el acto, dirigentes informaron que no instalarán plantones en la capital y anunciaron una asamblea nacional para definir nuevas acciones y valorar un posible emplazamiento a huelga nacional.