Ante la decisión del Comité de Transparencia en San Lázaro, de reservar por cinco años la información sobre el proceso de selección de cinco consejerías del INE, la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán, hizo pública su inconformidad mediante un comunicado que leyó el secretario técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores.

“Quiero fijar posición en contra de que este Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada por 5 años de todo lo que tenga que ver del proceso de elección de tres personas para ocupar Consejerías Electorales en el Consejo General del INE, proceso que concluyó hace unas semanas. La transparencia no busca perjudicar, sino asegurar que las decisiones y acciones del gobierno sean supervisadas por la sociedad”.

El Comité de Transparencia reservó la información a solicitud de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde la mayoría de Morena y sus aliados también mandan. (Por Arturo García Caudillo)