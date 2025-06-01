En el marco de un paro nacional de 24 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene bloqueos en carreteras, dependencias y vialidades de al menos cuatro estados del país.

Los docentes exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Educación, Mario Delgado, reanudar las mesas de diálogo suspendidas desde junio.

En Guerrero, integrantes de la CETEG marchan y bloquean la Autopista del Sol y la Costera Miguel Alemán.

En Chiapas, la Sección 7 mantiene cierres en Tuxtla Gutiérrez.

En Michoacán bloquean la Secretaría de Finanzas y el Congreso local, y en Oaxaca, la Sección 22 tomó casetas y comercios.

Las protestas también alcanzaron Morelos, Yucatán y Baja California.