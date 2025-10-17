El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó con 329 votos a favor y 128 en contra, en lo general, la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026, mediante la cual se prevé recaudar diez billones 193 mil millones de pesos, como explica el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano.

“En esta ley se estima un ingreso total de diez billones 193 mil millones de pesos, lo que representa 891 mil millones más que en el presente año. Los ingresos no petroleros se estiman en 7.5 billones, que son 603 mil millones adicionales y representan más de las dos terceras partes de los ingresos totales; mientras que los ingresos petroleros serán de 1.2 billones de pesos”.

Los ingresos tributarios ascenderán a 5.8 billones, es decir, casi el 60 por ciento del total general. (Por Arturo García Caudillo)