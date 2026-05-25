La Ciudad de México tendrá este lunes varias movilizaciones encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional.

La principal movilización será realizada por la CNTE, que marchará esta mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

La CNTE realizará esta protesta previo al “Paro Nacional Indefinido” para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal y la atención a sus principales demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y de la Reforma Educativa del 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, y mejoras salariales y laborales.