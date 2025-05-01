El papa León XIV pidió luchar contra el dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la deshumanización y el concepto de guerra justa.
El texto de 130 páginas, llamado “Magnífica humanidad”, aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente.
Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.
Papa León XIV alerta sobre riesgos de la inteligencia artificial
El papa León XIV pidió luchar contra el dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la deshumanización y el concepto de guerra justa.