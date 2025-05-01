El papa León XIV pidió luchar contra el dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la deshumanización y el concepto de guerra justa.

El texto de 130 páginas, llamado “Magnífica humanidad”, aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente.

Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.