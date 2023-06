El argentino Diego Cocca fue entrenador de la Selección Mexicana de Futbol durante 129 días; en los que dirigió al Tri en 7 encuentros, con saldo de 3 triunfos, 3 empates y 1 derrota.

En entrevista con TV Azteca, dijo que su proyecto iba por buen camino y que se va triste porque no le dieron tiempo.

“Fue una decisión de parte de la Federación la cual hay que respetar, la verdad estoy triste queríamos formar parte de la Selección nos sentíamos muy orgullosos y muy felices de estar en esa selección y estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo, teníamos un promedio de 5 o 6 entrenamientos con los jugadores nada más y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos pero estábamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo ni esa paciencia”.

Explicó que el encargado de avisarle que ya no era más entrenador de México fue Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana. (Por Manuel Trujillo Soriano)