Por no contar con registro ante la Secretaría de Transporte, en esta administración 153 vehículos de la plataforma InDrive fueron detenidos y enviados al corralón. De ellos, 48 sólo en 2023.

A diferencia de otras plataformas como Uber o Didi, se señala que InDrive no tramitó sus registros para prestar su servicio de transporte en Jalisco. La Setran señala que hace meses representantes de la empresa InDrive tuvieron un acercamiento con la intención de iniciar trámites, pero no le dieron seguimiento.

Del 27 de abril de 2022 a la fecha se han supervisado 38 mil vehículos de plataforma, de los cuales se ha infraccionado a 882 por portar vidrios polarizados y 59 por no contar con la documentación para circular.

Se informa que también sacaron de circulación 169 vehículos particulares que no trabajan dentro de plataformas, pero prestan servicio privado de transporte sin contar con los permisos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)