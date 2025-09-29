Este fin de semana fue capturada la cocodrilo de la presa Las Rucias en Tonalá. Se trata de un ejemplar de la especie Acutus de 1 metro con 85 centímetros. El director de Salud Animal de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo, explicó que su salud es buena y que podría reubicarse en un hábitat natural.
“Resultó ser una hembra de cocodrilo de río, y pues bueno, aparentemente la vez está en una condición bastante buena a pesar de que un año no supimos qué estaba pasando. Ahora estamos esperando que se estabilice, pruebas de laboratorio y ver el destino final. Lo más seguro es que vamos a contactar a autoridades estatales para poder regresarla a un punto en Puerto Vallarta; esperemos sea el estero de El Salado. Todavía no puedo confirmar que será ese lugar, pero la especie corresponde a ese punto.”
La cocodrilo de Las Rucias permanecerá varias semanas en Tlajomulco hasta que pueda ser reubicado. (Por Gustavo Cárdenas)
Cocodrilo de Tonalá se recupera en buen estado de salud
Este fin de semana fue capturada la cocodrilo de la presa Las Rucias en Tonalá. Se trata de un ejemplar de la especie Acutus de 1 metro con 85 centímetros. El director de Salud Animal de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo, explicó que su salud es buena y que podría reubicarse en un hábitat natural.