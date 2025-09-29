Este fin de semana fue capturada la cocodrilo de la presa Las Rucias en Tonalá. Se trata de un ejemplar de la especie Acutus de 1 metro con 85 centímetros. El director de Salud Animal de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo, explicó que su salud es buena y que podría reubicarse en un hábitat natural.

“Resultó ser una hembra de cocodrilo de río, y pues bueno, aparentemente la vez está en una condición bastante buena a pesar de que un año no supimos qué estaba pasando. Ahora estamos esperando que se estabilice, pruebas de laboratorio y ver el destino final. Lo más seguro es que vamos a contactar a autoridades estatales para poder regresarla a un punto en Puerto Vallarta; esperemos sea el estero de El Salado. Todavía no puedo confirmar que será ese lugar, pero la especie corresponde a ese punto.”

La cocodrilo de Las Rucias permanecerá varias semanas en Tlajomulco hasta que pueda ser reubicado. (Por Gustavo Cárdenas)