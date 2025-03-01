El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir la industria del entretenimiento con el anuncio que impondrá un arancel del 100 por ciento a todas las películas producidas fuera del territorio estadounidense.
La medida del mandatario, presentada como un intento por “rescatar” a Hollywood, podría tener consecuencias directas para México y para cineastas de renombre como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.
Trump afirmó que el negocio del cine estadounidense ha sido “robado” por otros países, comparándolo con “quitarle un dulce a un bebé”.
Esta medida también afectará plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney+ que tendrían que enfrentar costos adicionales para incluir producciones filmadas fuera del territorio Norteamericano, lo que podría reducir la oferta internacional disponible para millones de usuarios. (Por Katia Plascencia Muciño)
