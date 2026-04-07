La Cofepris investiga las causas de la muerte de seis personas en Sonora tras la aplicación de sueros en una clínica privada, informa el secretario de Salud, David Kershenobich.

“Hay diez personas que resultaron afectadas, seis de ellos fallecieron, dos han sido dados de alta, dos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado de gravedad. Hay un décimo primer caso que no recibió suero, pero sí recibió inyección en la rodilla y también presentó síntomas. Ese ya está dado de alta. Se recogieron todas las muestras para Cofepris, están siendo analizadas”.

Se presume que pudo tratarse de la presencia de algún contaminante bacteriano, porque en los análisis salieron cifras muy altas de glóbulos blancos, además de coagulación intravascular, lo que se puede asociar con una sepsis. (Por Arturo García Caudillo)