Una volcadura de un camión militar registrada esta mañana en la autopista Guadalajara-Tepic dejó como saldo dos elementos del Ejército lesionados.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 84, en el sentido hacia Puerto Vallarta, en la zona conocida como Plan de Barrancas, en los límites entre Jalisco y Nayarit.

De manera preliminar, se informó que la unidad era tripulada por el conductor y su acompañante, y presuntamente transportaba víveres para labores de vigilancia en la región.

Hasta el momento se desconocen las causas del percance, que mantiene parcialmente bloqueado un carril de la autopista, generando tráfico en la zona. Los elementos lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. (Por Edgar Flores Maciel)