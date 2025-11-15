En plena temporada de aumento de enfermedades respiratorias, Pfizer informó que Cofepris aún no autoriza la venta privada de su vacuna actualizada contra Covid-19, por lo que solo está disponible en el sector público dentro de la Campaña Invernal 2025-2026, junto con el biológico de Moderna.

La farmacéutica explicó que su vacuna adaptada a la variante LP.8.1 (la dominante en México) ya se aplica de forma gratuita en instituciones de salud, pero la liberación de lotes para uso comercial sigue en proceso.

Moderna, cuya vacuna también protege contra la variante LP.8.1, reportó la entrega de 4.8 millones de dosis al Gobierno federal, de un total de 10 millones adquiridos.

Ambas compañías destacaron que la actualización es clave ante el repunte estacional de contagios.