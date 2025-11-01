La Arena Guadalajara recibió por primera y última vez a Lupita D’Alessio este viernes en el cierre de su gira “Gracias” con la que dice adiós a los escenarios.

La velada comenzó con Ernesto D’Alessio, hijo de la cantante, quien preparó el ambiente con éxitos como “Secreto de amor”, “Hasta que te conocí”, “Adoro”, “Contigo me da igual”, entre otras que pusieron al público a cantar y bailar.

Algunos minutos después la llamada “Leona Dormida” finalmente salió al escenario entre una poderosa ovación, y arrancó con “Como se llama” seguido de canciones famosas como “Hazme Olvidarlo”, “Aquí Estoy Yo” y “Ni Guerra Ni Paz”, que interpretó en dueto con su hijo, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Agradecida con sus seguidores por estar junto a ellas en sus 54 años de carrera, cerro con los clásicos más coreados “Qué Ganas de No Verte Nunca Más”, “Acaríciame”, “Mudanzas” y “Mentiras”, mismos que confirmaron que su voz y trayectoria es de las más queridas de México. (Por Pilar Gutiérrez)