El Instituto Nacional de Transparencia instruyó a la Cofepris buscar en todas sus unidades administrativas y entregar la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la Cannabis, como explica el Comisionado Adrián Alcalá Méndez.

“Y me refiero a la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, incluyendo leyes, reglamentos, lineamientos o acuerdos, entre otros, que resulten aplicables. Finalmente, me gustaría reiterar que una de las razones que me llevaron a exponer el presente caso fue la reciente decisión de nuestro máximo tribunal del país, el pasado lunes 28 de junio, por la cual declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la cannabis y el thc establecido en la Ley General de Salud”.

De esta manera, agrega, los ciudadanos podrán tomar decisiones de manera más informada. (Por Arturo García Caudillo)