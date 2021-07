Son más de mil los enfermeros y personal de Salud contratados para enfrentar la pandemia de Covid-19 y que han sido despedidos pasada la crisis.

La coordinadora de Desarrollo Social, Bárbara Casillas, argumenta que no hay presupuesto.

“El presupuesto Covid que se dio el año pasado todo fue por el Gobierno del Estado, no recibidos un solo peso específico para Covid, no nos permitieron autorizar plazas con presupuesto federal. Los médicos y personal de salud que tiene derecho a las basificaciones son aquellos que tienen seis años seis meses laborando”.

Un grupo de 15 enfermeros y enfermeras se manifestó ayer miércoles en el Auditorio Benito Juárez pidiendo su reinstalación. (Por Claudia Manuela Pérez)