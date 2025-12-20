La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer los resultados de su monitoreo nacional de calidad del agua en playas, en los que identificó una playa en Jalisco que no es apta para uso recreativo debido a altos niveles de contaminación.

Se trata de la playa Mismaloya, ubicada en Puerto Vallarta, donde se registraron concentraciones superiores a 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, límite máximo recomendado por las normas ambientales para actividades recreativas.

De acuerdo con el informe, Mismaloya es una de seis playas del país que no cumplen con los parámetros sanitarios. Las otras se localizan en Tijuana; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz.

En contraste, Cofepris reportó que un total de 283 playas del país sí cumplen con los límites permitidos de contaminación y son aptas para vacacionistas, conforme a las normas ambientales vigentes. (Por Marck Hernández)