Agentes de la Guardia Nacional aseguraron seis ejemplares de caimanes que eran transportados de manera ilegal en una caja de cartón dentro del Aeropuerto de Querétaro.

El hallazgo ocurrió durante una revisión de rutina en el área de mensajería, donde binomios caninos y personal especializado, apoyados con rayos X, detectaron inconsistencias entre el contenido declarado y el paquete.

Al inspeccionarlo, localizaron reptiles de la especie Crocodilus y otros ejemplares conocidos como “dragoncitos azules”, sin permisos ni condiciones legales.

Los animales quedaron bajo resguardo especializado.