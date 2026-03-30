La famosa colección Gelman, que hace 20 años no se presentaba en nuestro país y que actualmente se encuentra expuesta en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, pertenece a mexicanos y sólo podrá ser exhibida en el extranjero de forma temporal, nunca definitiva, aclara la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

“En México hay más de 35 colecciones privadas con obras de declaratoria, es decir, con declaratoria de monumento artístico para regular su conservación, para protegerla y para prohibir su exportación definitiva. Estas obras solamente pueden salir de manera temporal. La colección Gelman es un acervo que se conformó en los años cuarentas, de origen privado, y tiene treinta obras con declaratoria de monumento artístico”.

Esta colección está compuesta por 200 obras de pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y Francisco Toledo, entre otros; además de fotógrafos como Gabriel Figueroa. (Por Arturo García Caudillo)