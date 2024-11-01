España no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra contra la República Islámica de Irán, informa este lunes la ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

El gobernante de centroizquierda ha mostrado su oposición frontal al conflicto, lo que le ha valido roces con el presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con cortar toda relación comercial con España.

El cierre de su espacio aéreo, que obliga a los aviones militares a evitar el territorio de España, en su ⁠ruta hacia sus objetivos en Medio Oriente, no incluye situaciones de emergencia.