El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó a la Fiscalía General de la República de omisiones, filtraciones y abandono en las investigaciones del Rancho Izaguirre.

En un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, señalaron que el predio permanece sin resguardo y que información habría sido filtrada al crimen organizado, lo que pone en riesgo las indagatorias.

El colectivo denunció falta de cateos, líneas de investigación y acceso a carpetas, además de un retraso grave en el caso.

También advirtieron que continúan las desapariciones y el reclutamiento forzado.