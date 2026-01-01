Una mujer de 41 años fue localizada muerta y con signos de violencia al interior de su departamento, ubicado en la colonia Arcos de Zapopan, luego de que sus familiares la buscaran durante seis días sin tener contacto con ella.

Paramédicos de la Cruz Verde señalaron que el cuerpo presentaba huellas de golpes y una marca de lazo en el cuello.

Ante estos indicios, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio.

De manera paralela, se busca a la pareja sentimental de la víctima, quien vivía con ella y hasta el momento no ha sido localizado.

Vecinos señalaron no haber escuchado ruidos o incidentes inusuales. (Por Edgar Flores Maciel)