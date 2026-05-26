El frente “Soy Papá, No Criminal” realizó este martes una movilización pacífica en Guadalajara para manifestarse contra la aplicación de la Ley Vicaria en Jalisco y el país.
El grupo se concentró en la Glorieta Minerva y posteriormente en Casa Jalisco.
El abogado y activista Rodolfo Ruiz señaló que el movimiento busca evidenciar casos en los que la legislación favorece automáticamente a las madres en disputas familiares y de custodia.
Durante un foro organizado este martes, integrantes del colectivo expusieron casos relacionados con denuncias de violencia vicaria y cuestionaron vacíos legales en la norma.
También plantearon impulsar reformas para que la legislación contemple criterios iguales para hombres y mujeres en conflictos familiares y de convivencia con hijos.
Colectivo de padres protesta contra Ley Vicaria en Jalisco
El frente “Soy Papá, No Criminal” realizó este martes una movilización pacífica en Guadalajara para manifestarse contra la aplicación de la Ley Vicaria en Jalisco y el país.