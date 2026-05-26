El frente “Soy Papá, No Criminal” realizó este martes una movilización pacífica en Guadalajara para manifestarse contra la aplicación de la Ley Vicaria en Jalisco y el país.

El grupo se concentró en la Glorieta Minerva y posteriormente en Casa Jalisco.

El abogado y activista Rodolfo Ruiz señaló que el movimiento busca evidenciar casos en los que la legislación favorece automáticamente a las madres en disputas familiares y de custodia.

Durante un foro organizado este martes, integrantes del colectivo expusieron casos relacionados con denuncias de violencia vicaria y cuestionaron vacíos legales en la norma.

También plantearon impulsar reformas para que la legislación contemple criterios iguales para hombres y mujeres en conflictos familiares y de convivencia con hijos.