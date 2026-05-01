El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realiza trabajos de limpieza y desazolve en la avenida Lázaro Cárdenas, como parte del Plan Preventivo Anual 2026 previo al temporal de lluvias.

Las labores incluyen la intervención de 65 bocas de tormenta, dos cárcamos y el paso a desnivel de los Arcos del Milenio, en uno de los principales corredores viales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Para reducir afectaciones a la circulación, los trabajos se realizan en horario nocturno, de 11:00 de la noche a 4:00 de la mañana, con cierres parciales en un tramo de 7.5 kilómetros por sentido. Las laterales permanecen habilitadas al tránsito vehicular.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a sumarse a las medidas preventivas para reducir riesgos durante el próximo temporal y proteger viviendas, vialidades y la seguridad de las personas. (Por Edgar Flores Maciel)