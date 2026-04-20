El colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros nuevamente realizó el hallazgo de restos humanos en el Fraccionamiento Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en esta ocasión sus integrantes informaron que son cinco cuerpos completos los localizados.

Los restos fueron encontrados en tres propiedades distintas, por lo que la cifra va en aumento desde el último mes en dicho fraccionamiento, de acuerdo al colectivo ya son 19 cuerpos de víctimas los encontrados.

Detallaron que los cuerpos encontrados este domingo se encontraban atados con alambres en el cuello, manos y pies, además, de que presentaban impactos de bala en el cráneo.