Más de 14 mil productores de maíz recibirán el apoyo del Gobierno estatal informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos.

Destacó que este acuerdo se llevó a cabo tras las diversas manifestaciones en las principales carreteras de Jalisco.

A finales de este mes de abril o a principios de mayo se tiene previsto que se entreguen los apoyos a los productores del campo.