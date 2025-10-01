Más de 14 mil productores de maíz recibirán el apoyo del Gobierno estatal informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos.
Destacó que este acuerdo se llevó a cabo tras las diversas manifestaciones en las principales carreteras de Jalisco.
A finales de este mes de abril o a principios de mayo se tiene previsto que se entreguen los apoyos a los productores del campo.
Más de 14 mil productores de maíz recibirán apoyos en Jalisco
Más de 14 mil productores de maíz recibirán el apoyo del Gobierno estatal informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos.