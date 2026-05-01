En el marco del Día de las Madres, el colectivo ‘Luz de Esperanza Jalisco’ convocó a una marcha el próximo 10 de mayo para visibilizar el dolor de las madres buscadoras en Jalisco.

El contingente partirá de la Glorieta de las y los Desaparecidos rumbo a Plaza de Armas bajo la consigna “el 10 de mayo es día de lucha y protesta”.

Por su parte, Guerreros Buscadores de Jalisco realizará el 9 de mayo un acto de memoria y exigencia en el mismo punto, donde invitaron a la ciudadanía a llevar velas y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Las actividades se desarrollarán en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta el estado y recientes hallazgos de restos humanos en la zona de Las Pintitas.