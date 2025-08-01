La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que las acusaciones sobre intervención del crimen organizado en procesos electorales deben sustentarse con pruebas y denuncias formales.

Las declaraciones surgieron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara una supuesta injerencia de “Los Chapitos” en la elección de Sinaloa de 2021.

Taddei sostuvo que, si existían evidencias desde entonces, debieron presentarse oportunamente ante las autoridades correspondientes y no años después.

También llamó a los partidos políticos a revisar “con lupa” los perfiles de sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027 para evitar posibles vínculos con el crimen organizado.