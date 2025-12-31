Integrantes de colectivos ciudadanos, organizaciones civiles y agrupaciones estudiantiles manifestaron su rechazo al aumento a la tarifa del transporte público previsto para abril de 2026, al entregar un pliego petitorio en Casa Jalisco.

Las organizaciones exigen al Gobierno de Jalisco mayor transparencia y mejoras en el servicio ante el ajuste que llevaría el pasaje a 14 pesos.

El documento, firmado por agrupaciones como la FEU, cuestiona el sustento técnico del incremento y la metodología del Comité Técnico Tarifario, además de pedir claridad sobre el subsidio anunciado por mil 200 millones de pesos.

Los colectivos advirtieron que el alza afectará a estudiantes, trabajadores y familias.