El Gabinete de Seguridad informó que, como parte del Plan Michoacán, del diez de noviembre al 29 de diciembre fueron detenidas 278 personas y se aseguraron 766 kilos de metanfetamina, además de armas, cartuchos, vehículos y explosivos.

También se decomisaron sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas, se inhabilitaron dieciocho campamentos y 43 tomas clandestinas.

El gabinete señaló que se mantienen patrullajes y recorridos en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas de municipios como Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.